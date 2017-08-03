Детские поликлиники Мурманской области изменят график работы!

Любовь Дубова.

В августе и сентябре детские поликлиники региона будут работать два дополнительных дня - 26 августа и 2 сентября. Распоряжение об этом подписано министерством здравоохранения Мурманской области. Оно касается амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений), которые проводят медицинские осмотры и оформляют документы для поступления юных северян в школы и детские сады. Эта мера позволит сократить очереди в медучреждениях перед началом нового учебного года, отмечают в ведомстве.











