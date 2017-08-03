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03.08.2017 15:30

Коллектив УФСИН России по Мурманской области пополнился молодыми специалистами

Ежегодно в августе в УФСИН России по Мурманской области прибывают на службу  выпускники ведомственных вузов ФСИН России, которые после школы поступили в высшие учебные заведения по направлению регионального УФСИН.
В этом году коллективы учреждений уголовно-исполнительной системы региона примут в свои ряды 14 молодых специалистов в области управления персоналом, воспитательной и психологической работы с осуждёнными, экономической безопасности, информационных технологий и оперативной работы.
Молодые лейтенанты, это звание выпускники получили по окончании вузов, не понаслышке знают о службе в региональной УИС:  ещё курсантами они проходили практику по выбранной специализации в учреждениях и подразделениях УФСИН.
По словам самих выпускников, они уже готовы приступить к выполнению обязанностей и привнести в практику службы новые прогрессивные методы работы, которым их обучали в вузах.
Молодые сотрудники всегда могут рассчитывать на помощь опытных коллег. Первое время рядом с ними обязательно будут наставники из числа наиболее грамотных, профессионально подготовленных сотрудников.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области



/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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