В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины

01 августа 2017 года в следственный отдел по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве, расположенном на берегу реки Тулома в пгт. Мурмаши Кольского района Мурманской области трупа 57-летней женщины.



На место происшествия незамедлительно выехала группа в составе следователя, следователя-криминалиста и оперативных сотрудников полиции. При осмотре места происшествия на теле женщины обнаружены множественные колото-резанные ранения, свидетельствующие об умышленном причинении смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению данного преступления, всех обстоятельств содеянного, мотива его совершения и сбор доказательств.



Расследование уголовного дела продолжается.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/