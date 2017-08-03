Региональное ГУ МЧС России напоминает - мусорные свалки увеличивают риск пожаров

Возникновению пожаров на свалках способствует и сам человек, небрежно выбрасывая непогашенные окурки в мусор, из шалости поджигая выброшенные вещи, или, просто, решив с помощью огня утилизировать отходы своей деятельности. Однако сжигать мусор запрещено везде! Кроме того, едкий дым от горящего мусора вреден для здоровья.



Потому северянам, стоит задуматься о важности дружественным природной среде и человеку способам утилизации отходов. Ведь, с наступлением летнего жаркого периода актуальность, так называемых, мусорных пожаров в Мурманской области не уменьшается.

в Кандалакшском районе в нескольких километрах от села Алакуртти произошло возгорание на свалке бытовых отходов. Из-за удаленности места пожарные тушили горящий мусор путем подвоза воды.



Следует отметить, что проигнорировать вызов на горящий мусор пожарные не могут, ведь иногда от тлеющей свалки может выгореть ни один жилой дом.





/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /





