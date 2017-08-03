Сотрудника «Межпоселенческой библиотеки Кольского района» Мария Шевчик стала победительницей Межрегионального конкурса среди молодых библиотекарей в номинации «Будущее библиотеки»

Мария Шевчик, программист МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» стала победительницей Межрегионального конкурса среди молодых библиотекарей «Лидер. Создавая будущее» в номинации «Будущее библиотеки».



Официальными партнёрами конкурса выступили Российская государственная библиотека для молодёжи (г. Москва), редакция журнала «Современная библиотека» (г. Москва), тренинговый центр «Экология Разума» (г. Вологда). Конкурс проходил по трём номинациям: «Библиотечный проект», «Будущее библиотеки» и «Видеосамопрезентация». В номинации «Будущее библиотеки» участнику необходимо было подготовить эссе-размышление о миссии библиотеки в современном обществе.



«Работаю я не так давно, почти три года, - так написала о себе в победном эссе Мария. - И могу точно сказать, что три года назад я даже не думала о том, что буду работать в библиотеке. В то время я ещё училась, но уже задумывалась о какой-нибудь подработке. И по счастливой случайности мне предложили вакансию библиотекаря. На тот момент студенту сложно было найти работу, и я согласилась, прокручивая у себя в голове такие мысли, как «Да что может быть сложного в работе библиотекаря? Сиди себе, книжки читай, да иногда на дом выдавай». Ох, как же я ошибалась».



- Мария написала необычное эссе, - отмечает заведующая организационно-методическим отделом Раиса Захарова, - с обращением к каждому, решившему его прочитать. Оно - «проиллюстрированное»: её размышления дополнены ссылками на электронные ресурсы, отражающие её творческие работы (видеоролик по главной теме текущего года, организация инновационных форм работы для юношества, выступление на районном семинаре об использовании онлайн-сервисов в продвижении книги и чтения и др.). Главный итог её размышлений: быть необходимым читателю.



/Администрация Кольского района/