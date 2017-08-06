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06.08.2017 12:00

В Мончегорске пенсионерка не поверила мошеннику, сообщившему, что ее сын совершил ДТП

В полицию Мончегорска обратилась местная жительница 1934 года рождения с заявлением о попытке совершения в отношении нее мошенничества.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын совершил ДТП. Чтобы избавить его от ответственности, необходимо передать 400 тысяч рублей.

Бдительная женщина, зная о подобных способах обмана, не поверила злоумышленнику и прекратила с ним общение, а о подозрительном звонке сообщила в полицию.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Стоит отметить, что благодаря активной профилактической работе полицейских, сотрудников общественных организаций и партий, в том числе молодогвардейцев, в Заполярье снизилось на 17% в сравнении с прошлым годом. В том числе стало больше случаев, когда пенсионеры не верят телефонным мошенникам и не переводят им денежные средства.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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