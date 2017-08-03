За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в которых 1 человек получили травмы.



2 августа 2017 года примерно в 21 час 05 минут на 96 км автодороги «Кола-п. Верхнетуломский- КПП Лотта», Кольского района водитель автомобиля «Ман» в составе с полуприцепом «Топар» не учел дорожно-метеорологические условия допустил съезд в левый кювет по ходу движения. В результате происшествия 57-летний мужчина обслужен амбулаторно.



/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/



