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03.08.2017 14:30

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в которых 1 человек получили травмы.

2 августа 2017 года примерно в 21 час 05 минут на 96 км автодороги «Кола-п. Верхнетуломский- КПП Лотта», Кольского района водитель автомобиля «Ман» в составе с полуприцепом «Топар» не учел дорожно-метеорологические условия допустил съезд в левый кювет по ходу движения. В результате происшествия 57-летний мужчина обслужен амбулаторно.

/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/
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