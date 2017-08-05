В Мурманской области прокуратурой опротестованы незаконные предупреждения осужденным к условной мере наказания

Прокуратурой Ловозерского района в ходе проверки деятельности Оленегорского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области в части Ловозерского района выявлены факты незаконного объявления предупреждения осужденным к условной мере наказания.



Так, в ходе изучения личных дел осужденных к условной мере наказания установлено, что должностным лицом незаконно объявлено двум осужденным предупреждение об отмене условного осуждения.



В нарушение ч. 1 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ одному из осужденных вынесено письменное предупреждение за административное правонарушение, которое он совершил ещё до постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, то есть до разъяснения ему порядка отбытия наказания.



При этом, согласно уголовно-исполнительному законодательству, объявленное должностным лицом уголовно-исполнительной инспекции предупреждение о нарушении порядка отбывания наказания служит основанием для направления в суд представления об отмене осужденному условного осуждения и его направления, в том числе в места лишения свободы.



С целью устранения выявленных нарушений федерального законодательства прокурором района принесено 2 протеста, которые направлены для рассмотрения начальнику Оленегорского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области.



Рассмотрение протестов находится на контроле в прокуратуре района.

/ Прокуратура Мурманской области/