Благие пожелания для всего живого. В Апатитах прочитал мантры тибетский монах из Непала

В Апатитах гость из Непала - тибетский монах Танранг Лама Церинг Дондуб Ринпоче. Это третий его визит в Мурманскую область. Буддийский гуру 17 лет провел в монастырях. В Апатиты приезжает к единомышленникам. Проводит ритуалы освящения здешних мест. В прошлые годы это были две ступы.

Буддист Олег Беляев: "У нас считается, что мы получаем очень большие заслуги, когда строим такие объекты, они посвящаются на благо всех живых существ".

В этот раз - обряд Рио Сан Чо. Подношение огня и дыма местным божествам. Лама проводит его на берегу озера Имандра. В костер бросают сладости и другие дары: патоку, йогурт, сыр. Чем больше даров, тем сильнее очищение. Во время обряда хлынул дождь. Это к новым возможностям - объясняет лама. Во время чтения мантр возможны разные чудеса – подтверждают северные буддисты. Бывает, и тучи рассеиваются. Смысл молитв – благие пожелания для всего живого, чтобы не было страданий, боли, войн, а только радость, добрые отношения между людьми.

Танранг Лама Церинг Дондуб Ринпоче: "Согласно буддийскому учению, мы не должны отделять себя от других. Если такой настрой распространять на земле, то воцарится мир и благоденствие".