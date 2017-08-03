Региональный минобр перечислил муниципалитетам субвенцию на учебные расходы в садах

Региональный минобр перечислил муниципалитетам субвенцию на учебные расходы в дошкольных образовательных учреждениях. Информация об этом размещена на официальном портале правительства Мурманской области в окне «Открытый бюджет».
450000
- г.Апатиты с подведомственной территорией
593 309,75
- г.Кировск с подведомственной территорией
200 000,00
- г.Оленегорск с подведомственной территорией
30 000,00
- г.Полярные Зори с подведомственной территорией
100 000,00
- ЗАТО г.Заозерск
1 996569,18
- ЗАТО Александровск
3 897000,00
- ЗАТО г.Североморск
335 725,46
- Кандалакшский район
350 000,00
- Кольский район
500 000,00
- Печенгский район
/«Мурманский вестник»/