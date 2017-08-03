Региональный минобр перечислил муниципалитетам субвенцию на учебные расходы в садах

Региональный минобр перечислил муниципалитетам субвенцию на учебные расходы в дошкольных образовательных учреждениях. Информация об этом размещена на официальном портале правительства Мурманской области в окне «Открытый бюджет».



450000

- г.Апатиты с подведомственной территорией



593 309,75

- г.Кировск с подведомственной территорией



200 000,00

- г.Оленегорск с подведомственной территорией



30 000,00

- г.Полярные Зори с подведомственной территорией



100 000,00

- ЗАТО г.Заозерск



1 996569,18

- ЗАТО Александровск



3 897000,00

- ЗАТО г.Североморск



335 725,46

- Кандалакшский район



350 000,00

- Кольский район



500 000,00

- Печенгский район





/«Мурманский вестник»/