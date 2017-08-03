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03.08.2017 10:45

Региональный минобр перечислил муниципалитетам субвенцию на учебные расходы в садах

Региональный минобр перечислил муниципалитетам субвенцию на учебные расходы в дошкольных образовательных учреждениях. Информация об этом размещена на официальном портале правительства Мурманской области в окне «Открытый бюджет».

450000
-  г.Апатиты с подведомственной территорией

593 309,75
-  г.Кировск с подведомственной территорией

200 000,00
-  г.Оленегорск с подведомственной территорией

30 000,00
-  г.Полярные Зори с подведомственной территорией

100 000,00
-  ЗАТО г.Заозерск

1 996569,18
-  ЗАТО Александровск

3 897000,00
-  ЗАТО г.Североморск

335 725,46
-  Кандалакшский район

350 000,00
-  Кольский район

500 000,00
-  Печенгский район


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