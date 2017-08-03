Плановые отключения в Мурманске на 3 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 августа.





С 08.00 25.07.2017 до 24.00 07.08.2017 остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома



С 08.00 26.07.2017 до 24.00 08.08.2017 полная остановка котельной «п. Роста» -114 домов.



С 08.00 01.08.2017 г. до 24.00 03.08.2017 г. будет производится опрессовка тепловых сетей и абонентских вводов от ЦТП-171, 175 кв.-63 дома



С 08.00 01.08.2017 г. до 24.00 14.08.2017 остановка Угольной котельной – (Смирнова,16,20,22 3 - дома)



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



09.00 – 17.00 ул. Радищева, 18, 19



08.30 – 17.00 пр. Кольский, 186



ул. Шевченко, 11, 11а, 14а, 15, 16а, 18, 24, 26, 28, 7, 7а, 7б







ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



09.00 – 16.00 ул. Новое Плато, 16



09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 32, 33, 34, 28, 29, 30, 31







ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



08.30 – 16.00 ул. Шмидта, 45а, 47



ул. Комсомольская, 15



09.00 – 17.00 ул. Промышленная, 4 (корп.1)



09.00 – 12.00 ул. Промышленная, 10, 13,15, 18, 20, 23



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ



11.00 – 14.00 пр. Кольский, 100



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/