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03.08.2017 09:30

Плановые отключения в Мурманске на 3 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 августа.


С 08.00 25.07.2017 до 24.00 07.08.2017 остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома

С 08.00  26.07.2017 до 24.00  08.08.2017 полная остановка котельной «п. Роста» -114 домов.  

С 08.00  01.08.2017 г. до 24.00  03.08.2017 г. будет производится опрессовка тепловых сетей и абонентских вводов от ЦТП-171, 175 кв.-63 дома

С 08.00 01.08.2017 г. до 24.00  14.08.2017   остановка Угольной  котельной  – (Смирнова,16,20,22   3 - дома)

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 – 17.00   ул. Радищева, 18, 19

08.30 – 17.00  пр. Кольский, 186

 ул. Шевченко, 11, 11а, 14а, 15, 16а, 18, 24, 26, 28, 7, 7а, 7б

 

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 – 16.00   ул. Новое Плато, 16

09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 32, 33, 34, 28, 29, 30, 31

 

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

08.30 – 16.00  ул. Шмидта, 45а, 47

     ул. Комсомольская, 15

09.00 – 17.00  ул. Промышленная, 4 (корп.1)

09.00 – 12.00  ул. Промышленная, 10, 13,15, 18, 20, 23

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

11.00 – 14.00 пр. Кольский, 100

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

/Администрация города Мурманска/
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