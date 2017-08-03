Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения выработал меры повышения энергетической надежности

Заместитель губернатора Евгений Никора провел внеплановое заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области. Причиной внеочередной встречи послужили технологические отключения на сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в период с 17 по 21 июля. В работе заседания приняли участие представители министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области, комитета по тарифному регулированию, руководители и специалисты крупных производственных предприятий региона, а также представители электросетевых организаций.



В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения надежного электроснабжения объектов АО «Апатит», АО «Кольская горно-металлургическая компания», АО «Ковдорский ГОК», АО «СЗФК», Кандалакшского алюминиевого завода. Кроме того, шла речь о формировании прогнозного баланса мощности и электроэнергии, а также о планах развития производственных мощностей и прогнозных данных по уровню электропотребления до 2023 года и далее.



Участники заседания провели анализ произошедших технологических отключений, определили их основные причины, выработали комплекс мероприятий по увеличению надежности электроснабжения указанных объектов и недопущению подобных ситуаций, а также отметили прирост потребления электроэнергии в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозная величина потребления электроэнергии на 2018 год составила 12600,0 млн кВт ч.



Очередное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области для мониторинга выполнения комплекса мероприятий по увеличению надежности электроснабжения пройдет в первой половине октября текущего года.







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