Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.08.2017 10:20

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун проверила готовность к новому сезону социальной инфраструктуры и ход строительства важнейших объектов в гарнизоне палубной авиации – Североморске-3

Елена Белкина.

Глава региона Марина Ковтун провела рабочую поездку в Североморск-3. Поселок военных летчиков развивается, становится комфортнее. В июле этого года началась реконструкция аварийного моста через приток реки Малая. Она соединяет две части поселка. Из областного бюджета выделена субсидия в 23,5 миллиона рублей, еще один миллион двести тысяч добавил муниципалитет.
Генеральный директор ООО "Строительные системы Севера" Алексей Репишевский: "Будет делаться объездная дорога, после чего будет разбираться мост .Сроки до 15 декабря текущего года. Планируем, естественно, пораньше, потому что в зимний период тяжелее. Опять же, у нас асфальтные работы, которые не подразумевают зимний период. Поэтому будем стараться в максимально сжатые сроки строить мост".
Губернатор осмотрела дворовые территории, где по программе формирования современной городской среды проведут работы по благоустройству. Пообщалась с медиками и пациентами местной амбулатории, проверила подготовку школы к новому учебному году. Сейчас идут текущие ремонты, опрессовка системы отопления, замена пожарной сигнализации. Главная стройка военного поселка - детский сад на 220 мест. У нее уже третий подрядчик, приступивший к работам в марте. Теперь график соблюдается. Здание полностью построено, ведутся кровельные работы, прокладка теплосетей и благоустройство территории.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Потому объему, что уже сделано, видно, что отставания от графика нет, правильно распределили силы, техника, видите, вся трудится. Поэтому ждем от подрядчика четких заверений в выполнении задача вовремя, в срок".
Директор ООО"Мурманстрой" Олег Гузь: "Задача поставлена - выполним, в декабре сдадим детский садик".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.58
Евро = 71.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.