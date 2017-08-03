Губернатор Мурманской области Марина Ковтун проверила готовность к новому сезону социальной инфраструктуры и ход строительства важнейших объектов в гарнизоне палубной авиации – Североморске-3

Елена Белкина.

Глава региона Марина Ковтун провела рабочую поездку в Североморск-3. Поселок военных летчиков развивается, становится комфортнее. В июле этого года началась реконструкция аварийного моста через приток реки Малая. Она соединяет две части поселка. Из областного бюджета выделена субсидия в 23,5 миллиона рублей, еще один миллион двести тысяч добавил муниципалитет.

Генеральный директор ООО "Строительные системы Севера" Алексей Репишевский: "Будет делаться объездная дорога, после чего будет разбираться мост .Сроки до 15 декабря текущего года. Планируем, естественно, пораньше, потому что в зимний период тяжелее. Опять же, у нас асфальтные работы, которые не подразумевают зимний период. Поэтому будем стараться в максимально сжатые сроки строить мост".

Губернатор осмотрела дворовые территории, где по программе формирования современной городской среды проведут работы по благоустройству. Пообщалась с медиками и пациентами местной амбулатории, проверила подготовку школы к новому учебному году. Сейчас идут текущие ремонты, опрессовка системы отопления, замена пожарной сигнализации. Главная стройка военного поселка - детский сад на 220 мест. У нее уже третий подрядчик, приступивший к работам в марте. Теперь график соблюдается. Здание полностью построено, ведутся кровельные работы, прокладка теплосетей и благоустройство территории.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Потому объему, что уже сделано, видно, что отставания от графика нет, правильно распределили силы, техника, видите, вся трудится. Поэтому ждем от подрядчика четких заверений в выполнении задача вовремя, в срок".

Директор ООО"Мурманстрой" Олег Гузь: "Задача поставлена - выполним, в декабре сдадим детский садик".





