В Мурманске на проезжей части загорелась пассажирская маршрутка "Форд транзит"

Светлана Деменева.

Возгорание автомобиля произошло на улице Папанина-5. Звонок о пожаре поступил в дежурную службу в 07:50. На месте работали 7 человек личного состава, 2 единицы техники. Полностью обгорел моторный отсек микроавтобуса, повреждены стекла и приборная панель. Никто не пострадал.

Накануне горела еще одна маршрутка на проспекте Кольский. Автомобиль был без регистрационных знаков. На месте ЧП работали 2 единицы техники, 8 спасателей из ПЧ № 12. От пламени пострадала внутренняя обшивка микроавтобуса.







