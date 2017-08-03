В Кандалакше реализация федерального проекта по благоустройству "Комфортная городская среда" идет полным ходом

Елена Ямаш.

"Комфортная городская среда" в действии. В Кандалакше полным ходом идет реализация федерального проекта по благоустройству. Десять дворовых территорий приобретут новый облик. Подрядчик работает с опережением, первый этап работ по уборке старого асфальтового покрытия уже завершен. Для каждого двора определен свой уникальный проект, с учетом мнения жильцов многоэтажек

Генеральный директор управляющей компании Светлана Малахова: "В проект по благоустройству Первомайская 51 и 53 были включены работы по ремонту асфальтового покрытия, рекультивация газона, на котором будут располагаться детские элементы: песочница, горка, качели, в минимальный перечень работ включены установки двух скамеек с одной и другой стороны газона, и установки двух урн".

Качество выполнения работ проверил глава Кандалакшского района. Михаил Павлов посетил все дворовые территории и пообщался не только с коммунальщиками, но и с жильцами домов, где сейчас проводится ремонт дворовых территорий.

Глава муниципального образования Кандалакшский район и г. п. Кандалакша Михаил Павлов: "В Кандалакше в 2017 году будет отремонтировано самое большое количество дворовых территорий в области, это будет 10 дворов, и кроме того, мы рассчитываем, что за счет экономии в результате конкурсных процедур у нас как минимум еще один двор в этом году попадет в программу".







