Летние детские оздоровительные лагеря на территории Заполярья инспектирует уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган

Елена Ямаш.

В Ревду - с проверкой. Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган продолжает инспектировать летние детские оздоровительные лагеря. На этот раз в поле зрения попали два поселковых лагеря, работающих при центре детского творчества и местной школе. В первую очередь местами в них обеспечивают ребят из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оценка - "хорошо". И питанию, и медицинскому обслуживанию, и развлекательной программе. Проверки продолжатся в разных точках Кольского полуострова.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган: "Я хотел бы обратиться к организаторам летнего отдыха, руководителям органов местного самоуправления. Если можно посмотреть в сторону увеличения финансирования питания детей - все-таки инфляция есть, и хотелось бы, чтобы побольше у ребят было фруктов, они больше нигде этого не попробуют, разве что только в лагере".

Глава Ловозерского района Александр Шестак: "Дети находятся под вниманием и присмотром разных уровней власти, начиная от президента страны и заканчивая самым небольшим муниципалитетом, потому что это дети. Мы должны их любить и заботиться о них".







