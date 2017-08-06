6 августа – День железнодорожника

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Железные дороги по праву считаются кровеносной системой экономики. Без железнодорожного транспорта немыслимо существование развитого государства. Вот почему в России уже более 120 лет чествуют тружеников стальных магистралей, а день железнодорожника – один из старейших профессиональных праздников в нашей стране.
Особую роль сыграло развитие железнодорожных магистралей на Мурмане. Благодаря им началось активное развитие края. В наши дни эта работа продолжается и открывает новые возможности для экономики Заполярья.
Сегодня железнодорожная система Российской Федерации – одна из самых протяженных в мире, на российских железных дорогах трудится около миллиона человек. Чтобы обеспечить точность движения по расписанию, сохранность грузов и безопасность пассажиров от железнодорожников требуются безукоризненная дисциплина, постоянная бдительность и высочайший профессионализм.
Круглые сутки, без выходных и праздников вы обеспечиваете бесперебойное движение поездов по железным дорогам нашей страны. Огромное спасибо за ваш нелегкий, но такой необходимый труд!
Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и добра вашим семьям!
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун
Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой
Главный федеральный инспектор Алексей Маяков
по Мурманской области