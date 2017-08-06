6 августа – День железнодорожника

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!



Железные дороги по праву считаются кровеносной системой экономики. Без железнодорожного транспорта немыслимо существование развитого государства. Вот почему в России уже более 120 лет чествуют тружеников стальных магистралей, а день железнодорожника – один из старейших профессиональных праздников в нашей стране.



Особую роль сыграло развитие железнодорожных магистралей на Мурмане. Благодаря им началось активное развитие края. В наши дни эта работа продолжается и открывает новые возможности для экономики Заполярья.



Сегодня железнодорожная система Российской Федерации – одна из самых протяженных в мире, на российских железных дорогах трудится около миллиона человек. Чтобы обеспечить точность движения по расписанию, сохранность грузов и безопасность пассажиров от железнодорожников требуются безукоризненная дисциплина, постоянная бдительность и высочайший профессионализм.



Круглые сутки, без выходных и праздников вы обеспечиваете бесперебойное движение поездов по железным дорогам нашей страны. Огромное спасибо за ваш нелегкий, но такой необходимый труд!



Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и добра вашим семьям!









Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор Алексей Маяков

по Мурманской области