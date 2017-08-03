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03.08.2017 13:45

Игра-путешествие «Раз, два, три! На остров попади!» в областной детско-юношеской библиотеке

1 августа в отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялась игра-путешествие «Раз, два, три! На остров попади!» для детей из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 18 г. Мурманска.
Ребята вместе с веселыми гавайцами, в роли которых выступили библиотекари, отправились в веселое и увлекательное путешествие на Гавайские острова, где их ждали танцы, веселые игры, загадки, необычные конкурсы и эстафеты.
Ребята выбирали гавайского короля и королеву в подвижной игре «Гавайский король», проявиил ловкость и находчивость в эстафетах «Собери ананасы» и «Музыкальный кокос».
Особенно детям понравилась традиционная гавайская игра «Лимбо», которую они просили повторить несколько раз.
Ребята весело провели время в библиотеке и узнали много интересного о Гавайских островах.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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