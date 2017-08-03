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03.08.2017 11:30

Ликвидация условного ДТП. В Мончегорске состоялись тактико-специальные учения

Накануне в Мончегорске состоялись тактико-специальные учения по теме «Организация аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях».

В них приняли участие представители всех тревожных структур: огнеборцы пожарно-спасательной части № 10 Второго отряда Федеральной противопожарной службы по Мурманской области, спасатели профессиональной аварийно-спасательной службы Управления по делам ГО и защите населения от ЧС города Мончегорска, сотрудники ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи.

Подобные учения носят отнюдь не показательный характер. Сложность ликвидации последствий ДТП в том, что необходимы совместные усилия разных ведомств и служб. Причем работа эта должна быть предельно оперативной и слаженной. Потому такие учения необходимы, ведь приобретенный опыт в дальнейшем понадобится при спасении уже настоящих, реальных пострадавших, а это бесценные человеческие жизни.


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