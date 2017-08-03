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03.08.2017 13:30

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По данным следствия, в период с 22 мая 2017 года в нарушение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», в одном из домов по ул. Советская города Полярный ЗАТО Александровск, под видом продажи векселей с использованием подключенных к сети «Интернет» компьютеров, незаконно проводились азартные игры.

По уголовному делу работает следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к проведению азартных игр.  Расследование уголовного дела продолжается.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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