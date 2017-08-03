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03.08.2017 10:30

Фотографов Мурманской области приглашают принять участие в международном фотоконкурсе "Российская цивилизация"

Федеральное агентство по делам национальностей с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов проводит Первый международный фотоконкурс"Российская цивилизация".
Фотоконкурс стартовал 17 июля и продлится до 2 сентября 2017 года.
Фотографии на конкурс могут прислать как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет из разных уголков России и зарубежья.
Конкурс проводится по нескольким номинациям - «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».
Каждый участник может предоставить от 1 до 5 фотографий (созданных не ранее 2012 года), в каждой из 5 номинаций.
Оценивать мастерство будут художник-модельер и литератор Екатерина Рождественская, актриса Ирина Безрукова, популярный телеведущий и путешественник Михаил Кожухов, фотограф Антон Ланге, ведущий программы «Россия, любовь моя!» на телеканале «Культура» Пьер Броше и другие известные фотографы, журналисты, художники и общественные деятели.
Критерии оценки работ - оригинальность идеи фотографии, ее художественный уровень и содержание, мастерство участника: техника и качество исполнения, соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.
Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки. Награждение состоится в конце сентября в г. Москве.
Дополнительная информация на сайте конкурса: ruscivilization.ru.


/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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