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03.08.2017 10:15

В Североморске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейскими пресекли факты незаконной добычи биоресурсов

Сотрудникам МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и Островной поступила оперативная информация, что житель Североморска 1965 года рождения собирается поставить сети в реке Ваенга, которая является местом нереста семги. Сотрудники полиции выдвинулись на место, однако злоумышленник, установив одну рыболовную сеть в русле реки, успел скрыться на автомобиле «ВАЗ 21074». Ориентировка с приметами автомобиля была передана всем наружным нарядам полиции и Росгвардии.
Спустя непродолжительное время нарядом вневедомственной охраны Росгвардии автомобиль был задержан на ул. Инженерной. На место задержания прибыли полицейские. В ходе осмотра автомобиля сотрудники полиции нашли еще одну сеть. Водитель – мужчина 1965 года рождения, ранее не судимый, признался в том, что собирался осуществить незаконную добычу семги с помощью ставных рыболовных сетей, одну из которых он успел поставить.
По факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 1 ст. 256 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Еще одного рыбака полицейские задержали дальше по течению реки.  Ранее не судимый безработный 40-летний североморец также установил сеть на реке Ваенга, однако довести свой умысел на незаконную добычу водных биоресурсов он не смог, так как был задержан полицейскими. В отношении североморца также возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 1 ст. 256 УК РФ.
Операция «Путина» продлится на территории Заполярья до декабря.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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