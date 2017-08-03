На Северный флот прибыла делегация Великобритании

На Северный флот прибыла британская делегация во главе с заместителем военного атташе по вопросам обороны – военно-морским атташе при посольстве Великобритании в Российской Федерации капитаном 1 ранга Кристофером Джоном Коннолли. За время пребывания в Заполярье британцы планируют посетить могилы английских, канадских и советских лётчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй мировой войны.

В Североморском доме офицеров прошла неофициальная встреча заместителя командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолия Минакова с представителями британской делегации. Контр-адмирал Анатолий Минаков отметил, что «Северный флот и Минобороны России особое внимание уделяют военно-исторической работе, направленной на сохранение памяти о героическом подвиге воинов, спасших мир от фашизма». Представитель Северного флота также подчеркнул, «что памятные мероприятия с участием делегаций от стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, стали доброй традицией, которая поддерживается в течение многих лет и способствует лучшему взаимопониманию стран и народов, объединённых общей историей».

Затем на мемориальном кладбище главной базы Северного флота города Североморска состоялась церемония возложения венков и цветов к могилам английских и канадских лётчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй мировой войны, и защитников советского Заполярья.

На церемонии также присутствовали военнослужащие Североморского гарнизона, воспитанники Североморского клуба юных моряков и члены Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Представители делегации Великобритании за время пребывания на Северном флоте возложат венки и цветы к могилам соотечественников на воинских мемориальных кладбищах Первой и Второй мировых войн в городе-герое Мурманск, а также отдадут дань памяти павшим у мемориалов «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и рубки атомной подводной лодки «Курск».





/Пресс-служба Северного флота/