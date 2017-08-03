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03.08.2017 09:25

"Крыши, лестницы, дома..." В областном центре открылась выставка картин Ольги Цылёвой

Елена Ямаш.

"Крыши, лестницы, дома..." В деловом центре "Арктика" открылась выставка картин Ольги Цылёвой. Экспозиция продолжает живописную серию о Мурманске. Мастер приглашает зрителя посмотреть на город с различных ракурсов и точек зрения. Кроме улиц, дворов, переулков, с портретов смотрят известные и неизвестные жители Кольского края. Ольга Цылёва - автор 13 персональных выставок, ее работы находятся в галереях и частных коллекциях в России, Европе и США. В Мурманске живет и работает с 2012 года.
Художник Ольга Цылёва: "Приглашаю зрителей прогуляться со мной по Мурманску моими глазами, посмотреть на разные его точки, виды. Желаю всем хорошего настроения и ярких красок не только на картинах, но и на улицах".



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