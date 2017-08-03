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03.08.2017 09:15

Гость из Непала. В Апатиты прибыл тибетский монах Танранг Лама Церинг Дондуб Ринпоче

Светлана Деменева.

В Апатиты прибыл гость из Непала - тибетский монах Танранг Лама Церинг Дондуб Ринпоче. Буддийский гуру в Апатиты приезжает к единомышленникам.  Проводит ритуалы освящения здешних мест. В этот раз - обряд Рио Сан Чо. Подношение огня и дыма местным божествам. Во время обряда хлынул дождь. Это к новым возможностям, объясняет лама. Во время чтения мантр возможны  разные чудеса – подтверждают северные буддисты. Бывает, и тучи рассеиваются. Смысл молитв – благие пожелания для всего живого.
Танранг Лама Церинг Дондуб Ринпоче: "Согласно буддийскому учению, мы не должны отделять себя от других. Если такой настрой распространять на земле, то воцарится мир и благоденствие".





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