Анастасия Ярославская.

"Первая ласточка". В Мурманске лишили лицензии недобросовестную управляющую компанию. УК "ЖЭУ" вышла на рынок в 2014 году, обещала много, а прославилась "двойными квитанциями" и некачественной работой. Последний год свои 6 домов почти не обслуживала, предписаний накопила достаточно, итог - закономерный. К слову, в регионе это уже третья попытка лишить жилищников лицензии. И только сейчас разбирательство впервые удалось довести до конца: процедура слишком сложна, в законе много условий - по предписаниям, наказаниям, срокам.

Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "Это сейчас даже больше - такой судебный прецедент, очень хорошее дело, потому что всегда сложно принимать первое решение. Нужно отметить, что и по лицензионным соглашениям суды первое время боялись штрафы большие накладывать. Такой отзыв лицензии - тоже знаковый, и нужно это отметить как начало будущего нашего пути и усиления внимания к управляющим кампаниям".









