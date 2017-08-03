"Комфортная городская среда" в действии. В Кандалакше полным ходом идет реализация федерального проекта по благоустройству

Елена Ямаш.

Десять дворовых территорий приобретут новый облик. Подрядчик работает с опережением, первый этап работ по уборке старого асфальтового покрытия уже завершен. Для каждого двора определен свой уникальный проект, с учетом мнения жильцов многоэтажек. Программа благоустройства рассчитана до 2022 года.

Глава Кандалакшского района и г. п. Кандалакша Михаил Павлов: "В Кандалакше в 2017 году будет отремонтировано самое большое количество дворовых территорий в области, это будет 10 дворов, и кроме того, мы рассчитываем, что за счет экономии в результате конкурсных процедур у нас как минимум еще один двор в этом году попадет в программу".







