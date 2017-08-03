Подготовка к новому отопительному сезону на предприятиях крупнейшей ресурсоснабжающей организации региона выполнена на 70%

Елена Белкина.

Подготовка к новому отопительному сезону на предприятиях крупнейшей ресурсоснабжающей организации региона - "Мурманэнергосбыт" - выполнена на 70%. МЭС обеспечивает теплом 75% потребителей области, работает в 21 муниципальном образовании. В этом году зона ответственности компании расширится за счет ЗАТО. К ней планируют присоединить североморские теплосети, котельные в Видяево и Заозерске .

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "ЗАТО Заозерск готовится к отопительному сезону уже в рамках "Мурманэнергосбыта", и на сегодняшний день у меня нет сомнений, что Заозерск будет готов к 1 сентября. Кстати говоря, мы уже сейчас в начале августа будем смотреть какую программу модернизации, реконструкции и нового строительства будем реализовывать в Заозерске, чтобы уйти от дорогостоящего флотского мазута".







