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02.08.2017 19:16

Марина Ковтун проверила готовность к новому сезону социальной инфраструктуры и ход строительства важнейших объектов в гарнизоне палубной авиации – Североморске-3

«Североморск-3 – это особый поселок, здесь базируются корабельные истребительные авиационные полки. У Северного флота очень масштабные задачи. И у командования Северного флота, и у правительства Мурманской области вопросы быта военнослужащих и членов их семей всегда стоят на особом контроле. У военных – свои задачи, а быт и жизнеобеспечение поселков и ЗАТО – это зона ответственности муниципальной и отчасти областной власти», – отметила Марина Ковтун по итогам рабочей поездки в Североморск-3, в рамках которой глава региона проверила готовность к новому сезону социальной инфраструктуры и ход строительства важнейших объектов в поселке.

Например, при поддержке областного бюджета в гарнизоне палубной авиации уже начат ремонт моста, который практически разделяет населённый пункт на две части. 23,5 млн рублей на ремонт выделила область, ещё 1,2 млн добавляет муниципалитет. В ходе рабочей поездки губернатор детально ознакомилась с ходом работ, встретилась с подрядчиком, который заверил, что работы будут выполнены в срок – к концу декабря 2017 года.

Главная стройка населённого пункта – детский сад на 220 мест. Марина Ковтун отметила, что история его возведения тянется непозволительно долго, особенно учитывая то, как его ждут жёны наших лётчиков. Сегодня контроль за его возведением ведётся в каждодневном режиме. Новый подрядчик, приступивший к работе в марте, с работой справляется, выдерживает график. Здание полностью построено, ведутся кровельные работы, прокладка теплосетей и благоустройство территории. Подрядная организация заверила главу региона – в декабре объект будет сдан.

«Потребность семей муниципалитета в местах в детских дошкольных учреждениях с введением этого детского сада на 220 мест будет удовлетворена», – подчеркнула Марина Ковтун.

Востребована и школа в гарнизоне, в ней обучаются 340 ребят. В 2015-2016 годах в школе был отремонтирован спортзал, установлены тренажёры и спортивное оборудование. Сейчас школа полным ходом готовится к новому учебному году. Необходимые работы: промывка и опрессовка системы отопления, замена пожарной сигнализации и текущие ремонты – идут по графику.

Североморск-3 не остаётся в стороне от федеральных проектов – в этом году гарнизон участвует в проекте «Комфортная городская среда». Как сообщила глава администрации Североморска Ирина Норина, общественная комиссия приняла решение, что в программу войдут благоустройство двух дворов на улице Школьная. В его рамках будут выполнены ремонты дворовых подъездов, установлены скамейки и урны, появится наружное освещение, будут установлены ограждения, обустроена детская игровая площадка и стоянки для автомобилей.

«Североморск большое внимание уделяет и Североморску-3, и другим своим небольшим муниципалитетам. Работа идёт слаженно, чувствуется командный дух», – заметила Марина Ковтун, говоря о качестве муниципального управления в городском округе ЗАТО Североморск.

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