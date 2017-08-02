Оленегорск делает новые шаги в реализации государственной программы развития моногородов

Яков Осетров.

Цель - уйти от зависимости от градообразующих предприятий. Природные ресурсы не бесконечны, и чтобы у таких городов было будущее - им нужно думать об альтернативных перспективах.

Оленегорск вырос благодаря горнообогатительному комбинату, жизнь которому подарила Оленья гора. Однако её недра не бездонны, и стратегический план развития предприятия финиширует уже в 2026 году.

Глава администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией Олег Самарский: "В дальнейшем есть и вокруг месторождения, есть Глубокий горизонт, где большие запасы руды, но всё зависит от цен на металл и от того того, как менеджмент ГОКа подготовит и обоснует перед акционером привлекательность данных проектов".

Зависимость от ГОКа решено постепенно снижать. Строить новую стратегию по развитию и созданию рабочих мест. В качестве одной из перспектив рассматривают туризм.

Один из самых интересных проектов Оленегорска будет реализован здесь - в районе Лапландии построят Деревню гномов. Это своеобразный аналог финской деревни Санта-Клауса со множеством развлечений для семейного отдыха. Соглашения о намерениях с инвесторами уже подписаны.

В Деревню гномов могут вложить от 150 до 200 миллионов рублей. Еще одна частная инициатива - агродеревня "Оленний берег". Уже построены вольеры и куплены олени, разработаны экскурсии в мир живой природы.

Предприниматель Татьяна Ефремова: "Сейчас администрация помогает в поиске инвестора, потому что одной тянуть это тяжело".

Татьяна мечтает, чтобы агродеревня стала парком семейного отдыха с домиками для гостей, экотропой и живым общением с животными.

Предприниматель Татьяна Ефремова: "Олень - это такой антидепрессант. Их меховые носики - это всё! На людей действует очень завораживающе".

Власти Оленегорска прошли обучение в Сколково и за год провели около 200 переговоров с потенциальными инвесторами. Есть идея построить завод гидроабразивных порошков. Есть и другие предложения.

Глава администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией Олег Самарский: "Мы уже не воссоздадим такую же структуру, как Оленегорский ГОК, и не сможем полностью наполнить индустриальными проектами нашу экономику, но на фоне небольших инвестиционных проектов, которые у нас есть, планируем уйти в сторону сервисного кластера и событийных мероприятий".

Календарь событий - ежемесячный, и рассчитан на гостей с разными вкусами. 26 августа, например, на станции Ягельный бор состоится мотовелокросс по пересеченной местности, а 2 сентября в Оленегорске пройдет новый рок-фестиваль "Металлург".





