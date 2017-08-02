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02.08.2017 18:55

Шанс отправить корреспонденцию - словно лотерея. В отделениях "Почты России" в Мурманске - многочасовые очереди

Анастасия Ярославская.

Второй день - жалобы на обслуживание юридических лиц в отделениях "Почты России". Как выяснилось, там сейчас установили новое программное обеспечение, а вот обучение почему-то решили проводить на клиентах. Но все люди работающие, и их нежелание участвовать в эксперименте за собственные время и деньги понятно. К примеру, сегодня в очереди те, кто безуспешно пытался отправить корреспонденцию еще накануне. Шансов и сегодня было немного - вызвали съемочную группу.
Блиц-опрос: "Список еще составили - возвращаемся в 90-е годы, будем стоять, как за колбасой и талонами к стоматологу. Получается, ты стоишь 5 часов. Третий день хожу-бегаю. Людям негде сидеть, два стула - все сидят на подоконниках. Как-то надо решать этот вопрос".
По словам людей, на обслуживание одного человека сейчас уходит не меньше часа. Оператор в зале только один. Остальные, с самого открытия - на технологическом перерыве. Появление камеры процесс вовсе остановило. Представитель администрации обещала порядок навести, а клиенты посоветовали начать с книги жалоб - со вчерашнего дня там заполнили немало новых страниц.
Заместитель директора по операционному управлению мурманского отделения "Почта России" Ирина Глазунова: "Я вас прошу, я вас призываю к небольшому терпению - отделение скоро адаптируется и будет работать в нормальном режиме. Сейчас разберусь, технологический перерыв уберут и начнут работать".
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