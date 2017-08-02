Туристический кластер "Хибины". В Кировске обсудили перспективы развития инфраструктуры для гостей города

Алексей Котович, Светлана Деменева.

Кировск должен стать не просто зимним, а круглогодичным курортом. Для этого есть все необходимые точки роста - один из выводов первого заседания рабочей группы по созданию туристического кластера "Хибины". В привлекательность города вкладывается большой бизнес и государство. В ближайшее время необходимо решить транспортную проблему.

Это совещание в зале рекордно короткое. Минут 15. Остальные три часа - на объектах. Некоторые уже построены. В центре Кировска - большой торговый комплекс. С символикой проекта. Недалеко частный предприниматель строит гостиницу и развлекательный центр.

Александр Пекарь в Кировске уже построил 2 гостиницы. Он напрямую заинтересован в туристах. В правительстве региона его предложения готовы услышать. А бизнесмен главным фактором называет состояние склона и сервис там.

Предприниматель Александр Пекарь: "Все отремонтировали - в этом году хорошо оттрассили. Сделают снижение, логистику подтянут - и дело пойдет".

Длинный зимний сезон, современный транспорт, хорошая федеральная дорога. Все это работает в плюс Кировску.

В рамках туристического кластера идет реконструкция развязки на въезде в город. Сюда вложат 150 миллионов. Из муниципального, регионального и федерального бюджетов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Планируется устройство кругового движения, которое не будет создавать проблем, пробок, и обустройство данного участка с переносом остановки общественного транспорта".

Развязка - первый этап решения транспортной проблемы в Кировске. Объект сдадут в сентябре. В планах строительство объездной дороги - дублера вокруг города. Проект по созданию кластера только начинается.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Мы готовим заявку на 2019 год для новой федеральной целевой программы по туризму. Туда войдет также проект туристического кластер "Хибины"- возможно, мы возьмем какой-то другой объект инфраструктуры - коммуникационный или социальный".

В крупные объекты - такие как подъемники или аэропорт - вкладывает деньги большой бизнес "ФосАгро". Рядом с ним растет и малый. Кафе, экскурсии, различные услуги. Но в городе не хватает инфраструктуры для туристов. Если кататься нельзя по погоде, им практически нечем заняться.

Глава администрации м. о. г. Кировск с подведомственной территорией Сергей Свинин: "Как раз мы сейчас ведем работу, т. е. буквально в течение нескольких дней состоятся торги на строительство многофункциональной ледовой арены. Мы ведем работу по модернизации нашего кинотеатра "Большевик".

Переориентировать Кировск из из зимнего курорта в круглогодичный - еще одна задача. Идей много. Первая - организация летних экскурсий по канатной дороге на Большой Вудъявр.







