Заполярный экстрим. Владельцы отечественных УАЗов проверяют на прочность свои машины и при этом знакомятся с историей края

Светлана Деменева.

Проверить на выносливость своего железного коня или на что способен отечественный УАЗ? Это решили установить участники клуба "Патриот". Они выбирают самые сложные маршруты и не дают авто малейшего намека на поблажку.

Фото на память в Долине Славы. Это первая и последняя точка, где остановка на ровном асфальте. Дальше будут ямы и лужи.

Так владельцы больших отечественных УАЗов проверяют на прочность свои машины. Для Сергея Огородникова это пятая поездка.

Сергея Огородников: "Проверить машину, конечно, как она себя ведет - хотя, что такое УАЗик я себе представляю, но очень хочется знать, в том числе, из чего наша область состоит".

Ловозерские тундры, кировские горы, терский берег. Направления всегда разные.

На этот раз цель - полуостров Средний. Водопады на Титовке открывают маршрут поездки. Здесь в войну были немецкие гидромельницы. Хлебом они снабжали весь фронт.

Вячеслав Панов: "Каркас моста до сих пор отвечает лучшим требованиям строительства".

О том, что в этой части полуострова по направлению к Норвегии стояли немецкие войска - остатки военных позиций напоминают до сих пор. На Муста-Тунтури есть камень, где немецкий солдат-художник год выбивал надпись о своей службе. На машинах сюда дорога опасна. Пешком - 3 километра.

Вячеслав Панов: "Немец, который из горно-егерской дивизии - он взял и выбил надпись на камне, что он здесь служил".

Летом Средний и Рыбачий - место работы поисковых отрядов. Встреча на дороге с экспедицией, которую возглавляет Михаил Орешета. По фронтовым дорогам едут - и не только едут - а восстанавливают памятники 80 ее участников из разных городов России и Белоруссии.

Ольга Маматджанова (Белоруссия): "У нас там Брестская крепость, там такие сражения были на слуху. Приехав первый раз сюда, я пересмотрела всю историю войны".

15 часов пути по бездорожью - и конечная точка маршрута.

Полуостров Средний - это не только памятник истории. Это уникальный памятник природы. Самый известный из них, который едут посмотреть туристы - эти 2 скалы. Их называют братьями. Необычная игра стихии, конечно, создала вокруг них легенды.

Полуостров Средний сегодня природный парк регионального значения. Эти места заставляют вновь ждать с ними встречи. В автоклубе есть уже новый маршрут. На этот раз еще один полуостров. Рыбачий.







