Артем Дашевский.

Сегодня на Северный флот прибыла британская делегация во главе с заместителем военного атташе по вопросам обороны, военно-морским атташе при посольстве Великобритании в России, капитаном первого ранга Кристофером Джонном Коннолли. Главная цель визита - посетить могилы английских, канадских и советских лётчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй мировой войны. На мемориальном кладбище главной базы Северного флота сегодня состоялась церемония возложения венков и цветов к могилам зарубежных летчиков и защитников Советского Заполярья.





