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03.08.2017 10:00

В Междуречье продолжаются работы по строительству полигона по сбору и переработке твёрдых бытовых отходов

Ввод в эксплуатацию намечен на конец года. В Мурманской области это станет самым важным событием Года экологии. Сейчас в посёлке Междуречье активно ведётся строительство. В область привлечено около 1,5 миллиарда рублей инвестиций. Создание столь масштабной и уникальной для российского Заполярья схемы обращения с отходами стало возможно благодаря концессионному соглашению, заключенному между правительством Мурманской области и АО «Управление отходами». О том, как будет устроен объект, и почему он сам не будет наносить вреда окружающей среде, сегодня в дневном эфире на «Радио России – Мурманск» расскажет заместитель генерального директора компании Евгений Барзыкин. Начало программы – в 13.10. В настоящее время на площадке уже смонтирован административно бытовой комплекс, готовится площадка для монтажа мусоросортировочного оборудования в производственном цехе, установлены металлоконструкции боксов, где будет храниться специальная автомобильная техника, на завершающей стадии – обустройство подъездной дороги.
Мусоросортировочный комплекс, его расчетная мощность 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, станет ядром системы обращения с отходами, которая будет реализована на территории всей Мурманской области.
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