Более 39 млн рублей предусмотрено в бюджете Мурманской области на организацию отдыха детей на территории региона

Очередная субсидия на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных учреждений предоставлена муниципалитетам региона. В начале августа региональное министерство образования и науки перечислило на эти нужды около 1 млн рублей в Кировск, Ковдорский район, Мончегорск, Мурманск, Кандалакшу, Ловозерский и Печенгский районы.



В 2017 году на организацию отдыха детей, проводящих летние каникулы на территории муниципалитетов, в областном бюджете заложены средства в размере более 39 млн рублей. При этом впервые муниципалитеты самостоятельно определяют приоритетные формы отдыха ребят, в том числе малозатратные: экспедиции, палаточные и загородные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, дворовые площадки.



Всего в этом году организованным отдыхом на территории региона охвачено не менее 37,5 тысячи детей. В период летних каникул работает 101 детское оздоровительное учреждения, 89 из них – лагеря с дневным пребыванием детей.



Подробная информация о средствах, перечисляемых из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».



/ Управление по взаимодействию со СМИ /