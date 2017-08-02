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02.08.2017 17:15

Проект Детской деревни – SOS Кандалакша «Быть подростком хорошо, а взрослым – лучше» получит грант Президента РФ в размере более 1,3 млн рублей

С сентября 2017 года в частном учреждении социального обслуживания «Детская деревня – SOS Кандалакша» начнется реализация проекта «Быть подростком хорошо, а взрослым – лучше». Это стало возможным благодаря тому, что проект вошел в число победителей конкурса грантов Президента Российской Федерации и получит грант в размере более 1,3 млн рублей.

Проект направлен на развитие у проживающих в Детской деревне детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, навыков, необходимых для самостоятельной жизни и успешной интеграции в общество, а также на защиту прав и интересов воспитанников, формирование активной гражданской позиции. Кроме того, мероприятия проекта предусматривают повышение профессиональной компетенции работников образовательных организаций Кандалакшского района в области психологических особенностей в организации работы с детьми, оставшимися без попечения родителей.

Аналогичные программы реализуются во всех региональных центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в которых на сегодняшний день проживают 156 воспитанников.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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