Две площадки с тренажерами и развивающим оборудованием. Возле 20-й мурманской школы расширяют спортивный комплекс

Наталия Бурдина.

Возле 20-й мурманской школы расширяют спортивный комплекс. Еще в 2012 году там появился хоккейный корт. Этим летом решено установить две спортивные площадки с тренажерами и спортивно-развивающим оборудованием. Появится беговая дорожка. Сейчас на объекте работает подрядчик. Идет подготовка основания для спортзоны. И сегодня на стройке побывала комиссия: руководство администрации Мурманска и городского комитета по образованию.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Что важно отметить - времени у нас осталось совсем немножко до 1 сентября. Подрядчики обещают все сделать до 20, но закончить еще раньше 20. Обязательно нужно будет отгородить эту площадку от территории, то есть, поставить нормальный забор. Я думаю, что здесь все будет хорошо".

Строительство новых современных пришкольных стадионов в Мурманске началось 6 лет назад. За это время модернизированы около полсотни кортов. Причем, устанавливают их не только возле образовательных учреждений, но и в скверах. В этом году запланированы работы по обустройству спортивных площадок на базе 23, 50, 53 и 56 школ, а также игровых - возле 44 и 53 школ и гимназии №5. Что очень важно, посещать такие объекты - а они круглогодичные, с хорошим освещением - могут все желающие.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Практика показала, что это дело нужное, спортплощадок надо больше ставить, это, прежде всего, наше с вами здоровье, настроение и еще один момент - социальный. Знаете, люди стали ближе друг к другу, соседи стали друг друга узнавать, общаться, вместе проводить время".







