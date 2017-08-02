Комплименты, улыбки и цветы. Жительницы Апатитов отметили флешмобом День женственности

Любовь Дубова.

Северянки впервые присоединились к уже девятой Международной акции. Она проходит во многих странах. И напоминает миру, что именно женщина - воплощение красоты и нежности. В заполярном городке приглашение поучаствовать в необычном мероприятии приняли всего несколько человек. Прохожим они дарили ромашки, герберы, розы и воздушные шары. Многие были приятно удивлены получить цветы без особого повода и, к тому же, не от мужчин.

Организатор акции Ирина Экк: "Мне кажется, это стереотип. Женщины тоже могут поздравлять женщин. Это другие эмоции и для нас, и для женщин, которых мы будем поздравлять. Может быть, это станет традицией в нашем городе".









