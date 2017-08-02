Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин встретился с заслуженным мастером спорта России Алексеем Петуховым

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин встретился с заслуженным мастером спорта России, членом национальной сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам Алексеем Петуховым. Во встрече также приняла участие председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.



Открывая встречу, Алексей Тюкавин отметил, что в последнее время статус Праздника Севера неуклонно повышается, укрепляется техническая оснащенность зимних видов спорта. Кроме того, в Мурманской области появляются новые лыжные соревнования. Присутствие на них спортсменов такого ранга, как чемпион мира и призер Олимпиады Алексей Петухов, имеет огромное воспитательное значение, помогает вовлечь все больше детей и молодежи в лыжный спорт.



Алексей Петухов поблагодарил губернатора Марину Ковтун, региональное правительство за предоставленную возможность выступать за Мурманскую область, а также за неизменное внимание, оказываемое развитию спортивной инфраструктуры, лыжному спорту и лично ему. Спортсмен рассказал о напряженном графике тренировок, а также поделился своими планами, среди которых и большое желание вновь выступить на Олимпийских играх.



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