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05.08.2017 14:00

«В фокусе жизнь». В Заполярье стартовал конкурс социальной рекламы направленный на профилактику негативных явлений среди молодежи

Конкурс социальной рекламы по профилактике негативных явлений среди молодежи Мурманской области «В фокусе – жизнь» проходит с 1 августа по 31 октября и направлен на поддержку молодежных социальных инициатив в сфере профилактики и популяризации здорового образа жизни.

К участию приглашаются студенты высшего и среднего профессионального образования, а также представители студенческих и общественных организаций в возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурс проходит в заочной форме по номинациям: видеоролики социальной направленности (в том числе анимационные фильмы), проект социального плаката/рисунка, социальная фотография, социальный слоган, аудиоролики социальной направленности.

Заявки принимаются по электронной почте mvd51@mvd.gov.ru с пометкой «Конкурс» (отдел информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области). Подведение итогов состоится в ноябре.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на молодежном портале Мурманской области «Чердак».

Организаторы конкурса – УМВД России по Мурманской области и региональное министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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