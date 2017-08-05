Более 8 тысяч северян обратились в ИЦ УМВД России по Мурманской области за справкой о привлечении к административной ответственности

8016 граждан обратилось в первом полугодии 2017 года за предоставлением государственной услуги по выдаче справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Востребованность справки обусловлена введенными законодательством Российской Федерации ограничениями на занятие определенными видами деятельности лицам, подвергнутым административному наказанию за правонарушения данного вида.

Наиболее простой и удобный способ подачи заявления на выдачу справки – через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Подача заявления в электронной форме сокращает срок подготовки справки к выдаче, так как проверка по учетам ОВД осуществляется автоматически.

По результатам рассмотрения заявления в личный кабинет на едином портале направляется электронный образ справки, заверенный электронной подписью сотрудника МВД России, эта справка может быть предоставлена по месту требования, поскольку в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, приравнивается к официальному документу на бумажном носителе.



/ИЦ УМВД России по Мурманской области/



