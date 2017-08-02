В Мурманске в сентябре состоится международный спортивный фестиваль "Гольфстрим"

Татьяна Нестерова.

Чуть больше месяца осталось до международного спортивного фестиваля "Гольфстрим", который будет проведен в Мурманске 9 сентября в районе моста через Кольский залив. Праздник пришел на смену популярной среди северян "Мурманской мили", расширив программу проведения соревнований. "Гольфстрим - 2017" откроют в девять часов утра пловцы. Им предстоит соревноваться в заплыве через Кольский залив. По традиции состоится массовый забег через мост. В течение дня пройдут соревнования по волейболу, мини-футболу, велосипедному, парусному спорту. В программе грандиозного фестиваля - шоу на воде, парад автотехники, заезд на инвалидных колясках и многое другое. Что касается погоды - какой бы она не была - участников грандиозного спортивного праздника будет много. Победителей соревнований ждут призы и подарки, горожан - прекрасное настроение.









