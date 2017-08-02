Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.08.2017 14:45

В Мурманске в сентябре состоится международный спортивный фестиваль "Гольфстрим"

Татьяна Нестерова.

Чуть больше месяца осталось до международного спортивного фестиваля "Гольфстрим", который будет проведен в Мурманске 9 сентября в районе моста через Кольский залив. Праздник пришел на смену популярной среди северян "Мурманской мили", расширив программу проведения соревнований. "Гольфстрим - 2017" откроют в девять часов утра пловцы. Им предстоит соревноваться в заплыве через Кольский залив. По традиции состоится массовый забег через мост. В течение дня пройдут соревнования по волейболу, мини-футболу, велосипедному, парусному спорту. В программе грандиозного фестиваля - шоу на воде, парад автотехники, заезд на инвалидных колясках и многое другое. Что касается погоды - какой бы она не была - участников грандиозного спортивного  праздника будет много. Победителей соревнований ждут призы и подарки,    горожан - прекрасное настроение.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.85
Евро = 70.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.