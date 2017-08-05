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05.08.2017 11:00

Тридцать спортсменов первыми в мире массово переплывут Териберскую бухту

Любовь Дубова.

13 августа в Териберке состоится Международный заплыв Arctic Swim. 30 спортсменов из разных городов и стран соберутся, чтобы впервые массово пересечь вплавь Териберскую бухту.
Arctic Swim - это четвертый и заключительный этап серии ежегодных Международных массовых соревнований на открытой воде X-WATERS. В 2017 году заплывы прошли в Крыму, на озере Селигер, на реке Волга в Нижнем Новгороде и на Байкале. Более 2000 российских и зарубежных спортсменов стали участниками самых масштабных open water событий в России. Заплыв Arctic Swim закроет летний сезон и объединит группу самых рискованных и смелых пловцов.
Участникам предстоит проплыть дистанции в одну милю или полмили на выбор. Водная трасса протянется от пляжа в поселке Лодейное до финишного городка в Териберке, короткая - петлей в районе Териберки. Условия будут экстремальными: вода температурой 6-8 градусов и изменчивое приливное течение. Спортсмены выступят в категориях “моржи” и “пловцы в гидрокостюмах” - сообщают организаторы соревнований.



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