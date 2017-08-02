Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.08.2017 14:35

Сегодня Министерство образования и науки Мурманской области предоставило субсидии администрациям города Апатиты и Ловозерского района на ремонт школ

Артём Дашевский.

В Мурманской области полным ходом идет подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Большая ремонтная кампания развернулась во всех муниципалитетах региона. Специальные комиссии приступили к приёмке школ и детских садов. Министерство образования и науки Мурманской области второго августа предоставило субсидии городу Апатиты и Ловозерскому района на ремонт школ. Они получили более двух с половиной и полутора миллионов рублей соответственно. Эта информация сегодня опубликована на официальном сайте правительства Заполярья в разделе "Открытый бюджет".




← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.85
Евро = 70.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.