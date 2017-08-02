Сегодня Министерство образования и науки Мурманской области предоставило субсидии администрациям города Апатиты и Ловозерского района на ремонт школ

Артём Дашевский.

В Мурманской области полным ходом идет подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Большая ремонтная кампания развернулась во всех муниципалитетах региона. Специальные комиссии приступили к приёмке школ и детских садов. Министерство образования и науки Мурманской области второго августа предоставило субсидии городу Апатиты и Ловозерскому района на ремонт школ. Они получили более двух с половиной и полутора миллионов рублей соответственно. Эта информация сегодня опубликована на официальном сайте правительства Заполярья в разделе "Открытый бюджет".









