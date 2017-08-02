80% от общего числа. На сегодня в МАГУ на бюджет зачислены 334 человека. Комментарий ответственного секретаря приёмной комиссии

Артем Дашевский.

Первые итоги приёмной кампании в Мурманский государственный арктический университет. Завершился приём оригиналов аттестатов и заявлений о согласии на зачисление на программы бакалавриата на "первом этапе". Статистика такова, в региональный опорный вуз было подано 3326 заявлений, из них 2077 – на бюджет и 1249 – на платную форму обучения. В МАГУ предусмотрено 519 бюджетных мест, 406 из которых - бакалавриат, 113 – магистратура и 75 – на программы среднего профессионального образования.

Прием оригиналов аттестатов и согласий на зачисление по программам бакалавриата на "втором этапе" завершится 6 августа, а заключить договора на платное обучение в МАГУ можно до 14 августа. Подробную информацию всегда можно получить на официальном сайте МАГУ в разделе "Абитуриенту" или непосредственно в приемной комиссии вуза.

Как отметила ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева, на сегодня в университет на бюджетную основу зачислены 334 человека. Это 80% от общего числа абитуриентов, которые будут учиться за счет бюджета.





