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02.08.2017 14:02

Мурманская область вошла в дорожную карту очистки Арктики

Министерство природы России составило план очистки Арктики от мусора. В основе - обобщенные сведения региональных дорожных карт. В документ попали экологические планы Мурманской и Архангельской областей, Якутии и Ненецкого автономного округа, сообщают "Известия".
Кольское Заполярье предполагает на средства федерального бюджета до конца года частично ликвидировать свалку судов в Кольском заливе возле поселка Ретинское. А в следующем году очистить от загрязнения нефтепродуктами земли Министерства обороны в поселке Чан-Ручей. За счет собственных средств регион намерен рекультивировать в 2018-м свалки твердых бытовых отходов в Мурманске и Заозёрске, пометохранилища птицефабрик "Снежная" (2017 год) и "Мурманская" (2019), а также очистить от нефтепродуктов участки на мысах Шавор и Мохнаткина Пахта.
Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды насчитал в регионе шесть горячих экологических точек.
Дорожную карту Минприроды направило в Госдуму. В середине июня депутаты обратились к министру природных ресурсов Сергею Донскому с просьбой пересчитать вредные объекты в Арктике и определить средства, необходимые для их ликвидации.
"Экологическая обстановка в Арктике оценивается как напряженная. Одной из причин экологического ущерба являются последствия хозяйственной деятельности первой волны освоения Крайнего Севера, — говорится в запросе депутатов. — На сегодняшний день на арктической территории накоплено большое количество отходов, в том числе брошенный фонд разведочных скважин. Практически везде обнаружены брошенное оборудование, техника, иные устойчивые к разложению отходы".
На основе информации, полученной от Минприроды, депутаты Госдумы планируют разработать федеральную программу.

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