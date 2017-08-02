В одном из дворов Мурманска появилась новая контейнерная площадка, оборудованная местом для сбора крупногабаритного мусора и контейнером заглубленного типа

Любовь Дубова.

В центре Мурманска установили, так называемый - "идеальный" мусорный бак. Он появился в одном из дворов на улице Карла Либкнехта. Контейнерная площадка заглублённого типа. Помогла решить проблему, над которой жильцы ближайших домов бились пять лет. Бытовые отходы разлетались по округе, постоянно привлекали крыс, не было места для "крупногабарита". Сейчас вопрос по всем пунктам закрыт. На месте семи обычных контейнеров - один. Вместимостью пять кубов, уходит в землю почти на два метра. Внутри прочный мешок из стеклопластика. Выгружают его с помощью специального крюка.

Генеральный директор управляющей компании г. Мурманска Владимир Калашников: "Здесь очень сложно было найти место под контейнер заглубленного типа. Потому что значительное количество инженерных сетей, в том числе кабели проходят, другие инженерные сети. Поэтому последним выездным совещанием с участием округа мы просто напросто четыре колышка забили, сами по себе и установили место".

Современный проект воплотили в жизнь на условиях софинансирования. К управляющей компании подключились организации, расположенные рядом. Решающую роль сыграли жители, которые одобрили установку именно такого контейнера на общем собрании. Подобные площадки могут появиться в любом мурманском дворе, если есть необходимость.

Заместитель начальника управления Октябрьского административного округа г. Мурманска Александр Боянжу: "Мы бы рекомендовали в первую очередь жителям провести общее собрание и принять решение на общем собрании о том, что они готовы установить такую контейнерную площадку. Второй шаг, они должны обратиться в свою УК. Если нет взаимодействия со стороны УК, понимания - они могут обратиться в управление Октябрьского округа и мы уже со своей стороны подключимся. Алгоритм существует. Все зависит от инициативы жильцов".







