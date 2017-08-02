В УМВД России по Мурманской области состоялся совместный брифинг полиции и УФСИН России по Мурманской области

Светлана Деменева.

В Мурманской области выявлено 1330 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного состояния. Такие цифры приведены сегодня сотрудниками регионального УМВД и УФСИН на встрече с журналистами. Больше половины водителей лишены прав и должны заплатить штраф. В 150 случаях применен административный арест. Предусмотрена и уголовная ответственность - если в нетрезвом виде за рулем водитель задержан повторно. Таких автовладельцев в этом году уже 174.

Врио заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Каневский: "Настораживает тот факт, что граждан не останавливает то, что они уже привлечены к уголовной ответственности,но они повторно садятся за руль. Так, в марте месяце был задержан житель областного центра 1993 года рождения, который управлял в состоянии алкогольного опьянения - скажем так, надул более 1 промилле и до этого был привлечен к статье".

Случаи повторного нахождения за рулем в пьяном виде не единичны. В Североморске, например, задержан гражданин, который 4 раза попался в нетрезвом виде. При этом, транспортное средство - из за правовых коллизий у таких водителей изъять не могут. Стали более активны жители городов, когда видят, что за руль садится пьяный человек. Но по-прежнему, наиболее эффективны - операции "Пьяный водитель". Во время каждого рейда задерживают 10-15 нарушителей. В Мурманской области уже вынесено 50 обвинительных приговоров. Назначены исправительные работы и условное наказание.

Врио начальника УФСИН России по мурманской области Виталий Расшивалов: "За повторное нарушение по данной статье - только суд решает куда направлять за данное нарушение. При направлении в наши учреждения замена наказания в виде лишения управлять транспортными средствами на лишение свободы не предусмотрена. Это суд принимает решение - и если принял решение о присуждении к реальному лишению свободы - данные лица отправляются сразу в колонию. Насколько я знаю - 18 человек отбывает наказание".







