"Никто, кроме нас!" - известный девиз "крылатой пехоты". Сегодня в Заполярье, как и по всей России, отмечают День ВДВ

Анастасия Ярославская.

В России сегодня отмечается День ВДВ - элитному подразделению, неизменно ассоциирующемуся с мужеством, силой и надежностью, исполнилось 87 лет. В Мурманске торжественный митинг, уже по традиции, прошел у памятника мурманчанам, погибшим при исполнении воинского долга "Разорванное сердце". Голубые береты и представители власти почтили память павших воинов-десантников, служба в ВДВ на протяжении всей истории - престижна и почетна.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "И в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время "крылатая гвардия" направлялась туда, где труднее всего, где нужно действовать на пределе человеческих возможностей, выполняя то, что считается невозможным. Немало побед и подвигов вписано в историю российской армии десантниками в голубых беретах, их всегда отличала беззаветная преданность родине, высочайшая ответственность и готовность пойти на самопожертвование, защищая родину".

"Никто, кроме нас!" - известный девиз "крылатой пехоты". И сегодня прозвучало немало слов благодарности и уважения ветеранам десантных войск, тех кто готовит новые поколения "голубых беретов", передавая им свой опыт и мастерство, помогая формировать несгибаемый характер.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Сегодня мы чествуем элиту и гордость российской армии - сильных, упорных, готовых решить самую сложную задачу бойцов. Элитарность ВДВ - это вовсе не регалии, а прежде всего, право быть там, где труднее всего, первым вступить в бой. Девиз - "Никто, кроме нас!" подтвержден на деле достойным служением отечеству".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Отдельные слова благодарности хочу выразить ветеранам — ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам этого славного вида войск, по чьим стопам идет новое поколение - они равняются на вас. Мы благодарны вам, гордимся вами, желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни".



